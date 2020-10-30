Erdoğan: "Türkiye, salgının etkisiyle hızlanan küresel yapılanmayla ilgili analizlerde geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor." - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye, salgının etkisiyle hızlanan küresel yapılanmayla ilgili analizlerde geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor."
30.10.2020 20:29
Erdoğan: "Türkiye, salgının etkisiyle hızlanan küresel yapılanmayla ilgili analizlerde geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.
Erdoğan: " Türkiye, salgının etkisiyle hızlanan küresel yapılanmayla ilgili analizlerde geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor."
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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