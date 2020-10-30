Erdoğan: " Türkiye , salgının etkisiyle hızlanan küresel yapılanmayla ilgili analizlerde geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Türkiye, salgının etkisiyle hızlanan küresel yapılanmayla ilgili analizlerde geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım