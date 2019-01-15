Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Türkiye, Sınırları İçindeki Tüm Vatandaşlarının, Sınırları Dışındaki Tüm Kardeşlerinin...

Erdoğan: Türkiye, Sınırları İçindeki Tüm Vatandaşlarının, Sınırları Dışındaki Tüm Kardeşlerinin...

27 dakika önce

Erdoğan: Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir, kendi vatanıdır.

Erdoğan: Türkiye, Sınırları İçindeki Tüm Vatandaşlarının, Sınırları Dışındaki Tüm Kardeşlerinin..., System.String[]
Erdoğan: Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir, kendi vatanıdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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