Erdoğan: Türkiye, Sınırları İçindeki Tüm Vatandaşlarının, Sınırları Dışındaki Tüm Kardeşlerinin...
27 dakika önce
Erdoğan: Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir, kendi vatanıdır.
Erdoğan: Türkiye
, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir, kendi vatanıdır
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:57 Kaynak: AA
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