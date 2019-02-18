Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye Sınırlarının Dibinde Terör Oluşumuna Göz Yummayacak, Rıza Göstermeyeceğiz.

Erdoğan: "Türkiye Sınırlarının Dibinde Terör Oluşumuna Göz Yummayacak, Rıza Göstermeyeceğiz.

2 saat önce

Erdoğan: "Türkiye sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:43 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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