Erdoğan: "Türkiye Sınırlarının Dibinde Terör Oluşumuna Göz Yummayacak, Rıza Göstermeyeceğiz.
2 saat önce
Erdoğan: "Türkiye sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz.
Erdoğan: "Türkiye
sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:43 Kaynak: AA
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