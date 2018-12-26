Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye Son 16 Yıldaki Hamleleriyle, Asırlardır Kendisine ve Medeniyetine Giydirilmeye...

Erdoğan: "Türkiye Son 16 Yıldaki Hamleleriyle, Asırlardır Kendisine ve Medeniyetine Giydirilmeye...

2 saat önce

Erdoğan: "Türkiye son 16 yıldaki hamleleriyle, asırlardır kendisine ve medeniyetine giydirilmeye çalışılan bağımlılık gömleğini parçalamıştır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye son 16 yıldaki hamleleriyle, asırlardır kendisine ve medeniyetine giydirilmeye çalışılan bağımlılık gömleğini parçalamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:33 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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