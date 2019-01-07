Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye, Tarihin Bu En Kritik Döneminde Elini Taşın Altına Koymaktadır.

Erdoğan: "Türkiye, Tarihin Bu En Kritik Döneminde Elini Taşın Altına Koymaktadır.

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye, tarihin bu en kritik döneminde elini taşın altına koymaktadır.

Erdoğan:
Erdoğan: " Türkiye, tarihin bu en kritik döneminde elini taşın altına koymaktadır. Bu süreçte uluslararası toplumun, destekçimiz olacağına inanıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:44 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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