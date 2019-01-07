Erdoğan: "Türkiye, Tarihin Bu En Kritik Döneminde Elini Taşın Altına Koymaktadır.
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, tarihin bu en kritik döneminde elini taşın altına koymaktadır.
Erdoğan: " Türkiye
, tarihin bu en kritik döneminde elini taşın altına koymaktadır. Bu süreçte uluslararası toplumun, destekçimiz olacağına inanıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:44 Kaynak: AA
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