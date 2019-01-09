Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye Uluslararası Yatırımlar Açısından Cazibesini Korumayı Sürdürüyor.

Erdoğan: "Türkiye Uluslararası Yatırımlar Açısından Cazibesini Korumayı Sürdürüyor.

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:50 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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