Erdoğan: "Türkiye Uluslararası Yatırımlar Açısından Cazibesini Korumayı Sürdürüyor.
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor.
Erdoğan: "Türkiye
uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:50 Kaynak: AA
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