Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan...
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Erdoğan: "Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan kaynağında karşılayabilme gücüne ulaşmış bir ülkedir"

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan kaynağında karşılayabilme gücüne ulaşmış bir ülkedir"
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:03 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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