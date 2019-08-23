Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam...
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Erdoğan: "Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz"

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz"

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:54 Kaynak: AA
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