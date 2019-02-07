Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye ve ABD Arasında Ortak Çıkarlara Dayalı, Güçlü, Kapsamlı ve Stratejik Bir...

Erdoğan: "Türkiye ve ABD Arasında Ortak Çıkarlara Dayalı, Güçlü, Kapsamlı ve Stratejik Bir...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:03 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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