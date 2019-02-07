Erdoğan: "Türkiye ve ABD Arasında Ortak Çıkarlara Dayalı, Güçlü, Kapsamlı ve Stratejik Bir...
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır.
Erdoğan: "Türkiye
ve ABD
arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:03 Kaynak: AA
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