Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Türkiye ve Çin aynı vizyonu paylaşıyor
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Erdoğan: Türkiye ve Çin aynı vizyonu paylaşıyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz.

Erdoğan: Türkiye ve Çin aynı vizyonu paylaşıyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:38 
Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi
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