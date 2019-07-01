Erdoğan: Türkiye ve Çin aynı vizyonu paylaşıyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye
olarak, dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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