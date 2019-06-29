Erdoğan, "Türkiye'ye gönderilen 15 kişi bu işin failleridir.
1 saat önce
Erdoğan, "Türkiye'ye gönderilen 15 kişi bu işin failleridir.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Erdoğan, " Türkiye
'ye gönderilen 15 kişi bu işin failleridir. Başka yerde fail aramasınlar. Kayıt ve belgeler ortada" dedi. - OSAKA
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