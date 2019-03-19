Erdoğan: "Türkiye'ye Parmak Sallayanlar Önce Açıp Bir Tarih Kitabı Okusun"
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:59 Kaynak: AA
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