Erdoğan: "Türkiye'yi Batmış, Bitmiş, Yerle Yeksan Olmuş Gibi Gösterme Gayretiyle Yanıp Tutuşanlara...
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş gibi gösterme gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz"
Erdoğan: "Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş gibi gösterme gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:51 Kaynak: AA
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