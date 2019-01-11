Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'yi Batmış, Bitmiş, Yerle Yeksan Olmuş Gibi Gösterme Gayretiyle Yanıp Tutuşanlara...

Erdoğan: "Türkiye'yi Batmış, Bitmiş, Yerle Yeksan Olmuş Gibi Gösterme Gayretiyle Yanıp Tutuşanlara...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş gibi gösterme gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz"

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş gibi gösterme gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:51 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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