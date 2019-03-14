Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptık

Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptık

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paylaşmanın bereketine inandık, merhametin gücüne iman ettik. Böylece Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptık." diye konuştu.

Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptık, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paylaşmanın bereketine inandık, merhametin gücüne iman ettik. Böylece Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptık." diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:05 

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi
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