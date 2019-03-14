Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptık
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paylaşmanın bereketine inandık, merhametin gücüne iman ettik. Böylece Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptık." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Paylaşmanın bereketine inandık, merhametin gücüne iman ettik. Böylece Türkiye
'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptık." diye konuştu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:05
AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti
AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar
Emre Kınay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Saray'a Gitmem, Halka Açık Yerlerde Görüşürüm!
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri