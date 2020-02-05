Erdoğan: "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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