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Erdoğan: "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz."
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