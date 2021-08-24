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Erdoğan: Türkiye'yi felaketten medet uman zihniyetin eline bırakamayız - Son Dakika

Erdoğan: Türkiye'yi felaketten medet uman zihniyetin eline bırakamayız

24.08.2021 16:50
Erdoğan: Türkiye'yi felaketten medet uman zihniyetin eline bırakamayız, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet uman bir zihniyet eline bırakamayız; böyle bir vebali, böyle bir sorumluluğu üstlenebilecek hiçbir arkadaşımın olmadığına inanıyorum.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'yi kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet uman bir zihniyet eline bırakamayız; böyle bir vebali, böyle bir sorumluluğu üstlenebilecek hiçbir arkadaşımın olmadığına inanıyorum. Onun için 2023 Haziran'ına kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Önceki hafta partilerinin kuruluşunun 20'nci yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan, "Ülkemizde yaşanan doğal afetler nedeniyle arzu ettiğimiz coşkulu yıl dönümünü geçekleştiremedik. Kuruluşundan bugüne partimize emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başardıklarını belirterek, "İnşallah yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle, önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen mili gelirimizi inşallah en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız" diye konuştu.'TERÖR KORİDORUNU YOK ETTİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göç ile daha etkin mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduklarını söyleyerek, "Fırat Kalkanı operasyonunun başlamasından günümüze kadar geçen süreçte terörden arındırılan bölgelere giden gönüllü Suriyeli sayısı 455 bini geçmiştir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe ile güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik. Ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.Erdoğan, yerli otomobilin sürecinin planlandığı şekilde yürütüldüğünü belirterek, "2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz" dedi.'MEMUR MAAŞI ARTIŞ ORANI MİKTAR OLARAK BİN 352 LİRA'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün imzalanan kamu personeli toplu sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu: "2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak bin 352 lira olarak gerçekleşmiştir. Böylece en düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada ilave 2 saat ek ders ücreti, üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı, itfaiyeye personeline tazminat, belediye çalışanlarının ek tazminatlarının artırılması gibi pek çok husus da sözleşmede yer almaktadır. Kamu işçilerimizden sonra memurları da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik."'YANGINLARIN BİR KISMINDA PKK VE ART NİYETLİLER SÖZ KONUSU'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güneyinin tarihin en büyük yangınlarıyla kavrulduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Kuzeyimizde tarihimizin en büyük sel afetleriyle boğuşuyoruz. Bu yıl Anadolu'nun pek çok yerinde kuraklık sebebiyle ciddi ürün kayıpları yaşandı. Bu afetler ülkemize mahsus değildir. Yangınların bir kısmında PKK terör örgütünün veya art niyetli birtakım kişilerin sabotajları söz konusuysa da genel bir afet durumuyla karşı karşıya olduğumuz da bir hakikattir. Antalya ve Muğla'da ormanların yanı sıra pek çok yerleşimin yok olduğu, bizzat içindeki arkadaşlarımızın ifadesiyle 'eşi benzeri görülmemiş' yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız. Yanan evleri yeniden yapacak, tahrip olan ormanları yeniden ihya edecek, adeta küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz. Tarım ve hayvancılık zararlarını karşılayacağız. Aynı zamanda Bartın, Sinop, Kastamonu, Rize ve Artvin'deki sellerde ortaya çıkan zararların giderilmesi, tahrip olan alt yapının ayağa kaldırılması konusundaki çabalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu afetlerde devletin mücadele gücü ve yeniden inşa kabiliyeti inkarı mümkün olmayan şekilde görülmektedir."'100'Ü AŞKIN VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen MKYK'da planlamalarını yaptıklarını Karadeniz'deki sel bölgesine ve güneydeki yangın bölgesine geniş bir heyetin çalışma yapmak üzere görevlendirildiğini belirti. Erdoğan, "Amerika'dan Avrupa'ya pek çok yerde aylarca devletini yanında göremeyen insanların isyanlarının haberini okuyoruz, izliyoruz. Ülkemizde ise hamdolsun afetin başından tüm izlerinin silinmesine kadar her anında devletini, Cumhurbaşkanı ile bakanlarını, kurumlarını yanında gördü. Şu an itibariyle de 100'ü aşkın vatandaşımızı kaybettik. Rabbim onlara rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" dedi.'MUHALEFET DEĞİL ALLAH NE DER BUNA BAKTIK'Sel bölgesine yapılan kurtarma ve temizleme çalışmalarını anlatan Erdoğan, "Bu iktidar bunları halletti. Bir yerden bir şeyler gelecek mi diye beklemedik. Bunlar yapıldı. Muhalefet ne der ne demez yok. Allah ne der biz buna baktık ve bunu yaptık. Milletimizin emanetine layık olmak için ne gerekiyorsa bunu yaptık. Biz engel tanımıyorduk. Çünkü bu imkanlar elimizde olduğuna göre bunu yapmak görevimizdi. Bu görev hamdolsun yerine getirildi" dedi.Teşkilatlardan bugüne kadar yapılan hizmetlerin yanında afetlerde ortaya konan başarıları da anlatmalarını isteyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Hizmeti yapmak başka bir şey ama bunları millete mal etmek başka. Bakın Kızılay çalıştı, AFAD çalıştı. Giyim, kuşam hiçbir şey eksik kalmasın istiyoruz. Bütün bunları anında halletmenin gayreti içinde olduk. Bizim gerçekleri göstermediğimiz, kendi yaptıklarımızı anlatmadığımız her yerde karşımızdakilerin yalanlarının, iftiralarının, çarpıtmalarının kök salacağını unutmamalıyız. Her fırsatta 2023'ün önemine işaret etmemizin sebebi budur. Türkiye'yi kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet uman bir zihniyet eline bırakamayız; böyle bir vebali, böyle bir sorumluluğu üstlenebilecek hiçbir arkadaşımın olmadığına inanıyorum. Onun için 2023 Haziranı'na kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Önce kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmeli, buradan aldığımız enerji ile milletin gönlünü kazanacak şekilde hep sahada olmalıyız."'KARADENİZ VE GÜNEY'E GİDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bitlis'in Ahlat ilçesine gideceğini belirterek, "Ahlat'ta büyükçe bir yeri devlet olarak aldık ve orayı devletimize kazandırıyoruz. Oradan Sultan Alparslan'ın Ahlat'tan Malazgirt'e yola çıktığı gibi biz de oradan yola çıkacağız. Devlet Bey'le beraber inşallah orada törenlerimizi yapacağız. Döndükten sonra Doğu Karadeniz'den programlarımızı devam ettireceğiz. Karadeniz'de felaketten kalan nedir? Artvin'de durum nedir? Bunları yerinde görelim istiyoruz. Sadece felaketlerle değil, yapılan güzel yatırımların da açılışını yaparak yola devam edelim istiyoruz. Daha sonra Bartın, Sinop, Kastamonu'yu heyetlerle dolaşacağız. Akabinde programımızın gereği neyse Antalya, Muğla planladığımız gibi dolaşacağız. Sembolik olarak bitirilen evler var bu evlerin açılışlarını yapacağız" dedi.


Erdoğan: Türkiye'yi felaketten medet uman zihniyetin eline bırakamayız
Erdoğan: Türkiye'yi felaketten medet uman zihniyetin eline bırakamayız
Erdoğan: Türkiye'yi felaketten medet uman zihniyetin eline bırakamayız
Erdoğan: Türkiye'yi felaketten medet uman zihniyetin eline bırakamayız

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Türkiye'yi felaketten medet uman zihniyetin eline bırakamayız - Son Dakika


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