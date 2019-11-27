Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte burada olduğu gibi güçlü vizyonumuzla vereceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte burada olduğu gibi güçlü vizyonumuzla vereceğiz."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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