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Erdoğan: "Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte burada olduğu gibi güçlü vizyonumuzla vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte burada olduğu gibi güçlü vizyonumuzla vereceğiz."
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