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Erdoğan: "Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak.
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:44 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?"
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