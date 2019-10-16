Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği...

Erdoğan: "Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlaşmış, vicdanı kararmış demektir.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlaşmış, vicdanı kararmış demektir."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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