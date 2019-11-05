Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabızımı teröristlerin...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabızımı teröristlerin...

Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabızımı teröristlerin...

7 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabızımı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabızımı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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