Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabızımı teröristlerin...
7 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabızımı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabızımı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik."
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