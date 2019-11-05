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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz

Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz