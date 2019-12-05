Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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