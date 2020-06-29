Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.