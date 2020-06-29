Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:20 Kaynak: DHA
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