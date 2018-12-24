Erdoğan: "Türkmenler Zaten Öz Kardeşlerimiz, Elbette Onların Güvenliği ve Huzuru Bizim Meselemizdir.

Erdoğan: "Türkmenler zaten öz kardeşlerimiz, elbette onların güvenliği ve huzuru bizim meselemizdir.

Erdoğan: "Türkmenler zaten öz kardeşlerimiz, elbette onların güvenliği ve huzuru bizim meselemizdir."

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