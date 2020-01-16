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Erdoğan: "TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz."
6 saat önce
Erdoğan: "TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz."
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