Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını... - Son Dakika

Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını...

6 saat önce

Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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