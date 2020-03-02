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Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını...
6 saat önce
Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız."
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız."
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