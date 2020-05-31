Erdoğan: "Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci...
Erdoğan: "Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir.
Erdoğan: "Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 07:39 Kaynak: AA
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