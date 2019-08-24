Erdoğan: "(Üç belediyedeki görevlendirmeler) Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi,...
1 saat önce
Erdoğan: "(Üç belediyedeki görevlendirmeler) Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi, gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Üç belediyedeki görevlendirmeler) Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi, gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz."
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