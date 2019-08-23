Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesinde görevlendirme) Kim terörle el ele olursa milletin verdiği...
1 saat önce
Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesinde görevlendirme) Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız"
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesinde görevlendirme) Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız"
Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp parçalara ayıran cani kocaya müebbet istemi! Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu