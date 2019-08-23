Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesinde görevlendirme) Kim terörle el ele olursa milletin verdiği...
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Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesinde görevlendirme) Kim terörle el ele olursa milletin verdiği...

1 saat önce

Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesinde görevlendirme) Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız"

Erdoğan:

Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesinde görevlendirme) Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:06 Kaynak: AA
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