Erdoğan: "Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projemizin Etüt Çalışmalarına Başladık"
4 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:41 Kaynak: AA
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