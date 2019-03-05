Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projemizin Etüt Çalışmalarına Başladık"

Erdoğan: "Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projemizin Etüt Çalışmalarına Başladık"

4 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:41 Kaynak: AA

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