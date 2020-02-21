Erdoğan, üçlü telefon görüşmesinde, Libya halkının barış, refah ve istikrarı için tutarlı... - Son Dakika

Erdoğan, üçlü telefon görüşmesinde, Libya halkının barış, refah ve istikrarı için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti

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