Erdoğan, üçlü telefon görüşmesinde, Libya halkının barış, refah ve istikrarı için tutarlı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, üçlü telefon görüşmesinde, Libya halkının barış, refah ve istikrarı için tutarlı... - Son Dakika

Erdoğan, üçlü telefon görüşmesinde, Libya halkının barış, refah ve istikrarı için tutarlı...

6 saat önce

Erdoğan, üçlü telefon görüşmesinde, Libya halkının barış, refah ve istikrarı için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, üçlü telefon görüşmesinde, Libya halkının barış, refah ve istikrarı için tutarlı..., System.String[]

Erdoğan, üçlü telefon görüşmesinde, Libya halkının barış, refah ve istikrarı için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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