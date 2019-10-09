Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi
Son Dakika Güncel - Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi

- Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi

47 dakika önce

- Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildiBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı öncesi liderlerle aile fotoğrafına katıldı.

- Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi

BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı öncesi liderlerle aile fotoğrafına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlarda barış ve istikrarı pekiştirmek amacıyla oluşturulan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç ile zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

- Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi

Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sırbistan Cumhurbaşkanı, resmi karşılamada Hidayet Türkoğlu ile boy ölçüştü
Hükümet karşıtı gösterilerin salladığı Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadın gözaltına alındı Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 02:06:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]