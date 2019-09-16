Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Sivil halkın ve garantör ülkelerin sahadaki askeri personelinin güvenliği...
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Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Sivil halkın ve garantör ülkelerin sahadaki askeri personelinin güvenliği için somut önlemler alınması ihtiyacını vurguladık.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Sivil halkın ve garantör ülkelerin sahadaki askeri personelinin güvenliği için somut önlemler alınması ihtiyacını vurguladık."
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