Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda...
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Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız."
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız."
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