Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki...
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Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız."
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız."
Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı