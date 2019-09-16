Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki...
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki...

40 dakika önce

Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız."

Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi
İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:40:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]