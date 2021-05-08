Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek...
08.05.2021 14:47
Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek... - Son Dakika
Son Dakika Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gol düellosu: 3 gol, 2 penaltı var! Canlı anlatım Pazaryerine maskesiz girmeye çalıştı, 'Bu benim yasal hakkım' diyerek kendisini savundu Esra Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı