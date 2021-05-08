Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek...

Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek... - Son Dakika

Son Dakika

Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor

Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi

Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gol düellosu: 3 gol, 2 penaltı var! Canlı anlatım

Pazaryerine maskesiz girmeye çalıştı, 'Bu benim yasal hakkım' diyerek kendisini savundu

Esra Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi

Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı