Üye Girişi
Erdoğan Ukrayna'da - Son Dakika

Erdoğan Ukrayna'da

07.02.2022 10:47

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin karşıladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk yapma hedefiyle Kiev'de.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin karşıladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk yapma hedefiyle Kiev'de. Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını arttırmasına Batılı ülkelerin tepkileri sürüyor. Ukrayna'ya saldırma hazırlığında oldukları yönündeki suçlamaları reddeden Rus yetkililerse, NATO ve müttefiklerinin bölgedeki manevralarına karşı çıkıyor. Hem Ukrayna lideri Zelenski hem de Rusya lideri Putin'le ilişkileri yakın olan Erdoğan, krizde arabuluculuk rolü üstlenmek istiyor

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Erdoğan Ukrayna'da - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:32 Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar
10:29 Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonuna 400 personel katılıyor
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
09:52 Bilim dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu
09:52 Alişan-Buse Varol evliliğinde kara bulutlar: Kızlarının doğum gününü bile ayrı ayrı kutladılar
09:37 Aşeren kadınlar için erik yetiştiriyorlar! Tanesi 20 lira
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 10:54:38. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan Ukrayna'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement