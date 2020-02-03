Erdoğan, ukrayna'da askeri törenle karşılandı - Son Dakika
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Erdoğan, ukrayna'da askeri törenle karşılandı

6 saat önce

Erdoğan, Ukrayna'da askeri törenle karşılandıSonat Kerem, Kiev, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından askeri törenle karşılandı.

Erdoğan, Ukrayna'da askeri törenle karşılandı

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşı Zelenski ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ve ikili anlaşmalara ilişkin imza töreninin ardından Devlet Başkanlığı Rezidansı Marinskiy Sarayı'nda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan daha sonra, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katılacak.

Erdoğan, ukrayna'da askeri törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı, Ukrayna, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
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