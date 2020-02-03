Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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