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Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.
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