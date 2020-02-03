Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan ile Zelenski tokalaşma

-İmza

-Erdoğan ile Zelenski'nin görüşmesi

-Detaylar


Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
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