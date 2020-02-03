Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.
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-Erdoğan ile Zelenski tokalaşma
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-Erdoğan ile Zelenski'nin görüşmesi
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