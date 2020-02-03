Erdoğan, ukrayna devlet başkanı zelenski ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, ukrayna devlet başkanı zelenski ile görüştü
7 saat önce
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştüUkrayna, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:07 Kaynak: DHA
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Ukrayna, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.
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