Erdoğan, ukrayna devlet başkanı zelenski ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Ukrayna, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.