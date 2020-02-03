Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:18 Kaynak: DHA
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