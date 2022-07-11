Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Telefonda Görüştü

11.07.2022 19:30
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda konuştu. Cumhurbaşkanlığı’ndan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna’ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna’nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti” açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda konuştu. Cumhurbaşkanlığı'ndan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'nın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklama paylaşımı şöyle:

"Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diploması yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı video mesajında Türkçe olarak yaptığı bayram tebriki için teşekkür etti."

Fotoğraf: ARŞİV

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü! Gündemde iki önemli konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü! Gündemde iki önemli konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar...
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Telefonda Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
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