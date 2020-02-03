Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin, "Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Marinskiy Sarayı'nda baş başa görüşme ve ardından gerçekleştirdikleri Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

"Stratejik ortağımız, komşumuz ve dostumuz" şeklinde tanımladığı Ukrayna ile ilişkilerin temel mekanizmasını teşkil eden Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın sekizincisinin az önce gerçekleştirildiğini ve Ukrayna'yı tekrar ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Zelenskiy ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Ukrayna'nın Zelenskiy liderliğinde yürüttüğü reform sürecini takdirle izlediklerini belirten Erdoğan, "Değerli dostum, modern ve güçlü Ukrayna vizyonunuzu paylaşıyor ve destekliyoruz. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini de teyit etmek istiyorum. Ülkenin doğusundaki durumun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle en kısa sürede çözülmesini umuyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, bölgedeki insani krizin sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini dile getirerek bölgenin barış ve istikrarı ile Ukrayna halkının esenliği için kendilerinin de ellerinden gelen katkıyı vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Bu süreçte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonunun önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana Başkanlığı Türk büyükelçiler tarafından yürütülen misyona desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ile de bugün önce ikili daha sonra heyetler halinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, son yıllarda hızla gelişmekte olan ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm veçhelerini gözden geçirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, özellikle ikili görüşmede siyaset, ekonomi, ticaret, turizm, kültür ile askeri alanda yaptıkları görüşmenin çok verimli olduğuna inandığını vurguladı.

"Toplam nüfusları 120 milyonu aşan iki stratejik ortak olarak serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içerisinde tamamlama noktasında kararımızı verdik." diyen Erdoğan, iki ülke ticaret bakanları tarafından imzalanan mutabakat muhtırası ile bu yöndeki iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini söyledi.

İkili ticari ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmanın akdedilmesiyle ikili ticaretimizi yaklaşık rakamlar veriyorum 5 milyar dolardan 2023 yılında 10 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimize çok daha hızlı ulaşacağımıza inanıyorum. Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonunun toplantısını da yine mart ayı içinde yapmayı öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün Zelenskiy ile katılacakları iş forumunun da iki ülke ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırma hedefine katkı sunacağına işaret eden Erdoğan, gerek alt gerek üstyapı yatırımlarında bu akşam iş adamları ile yapacakları görüşmenin onlara da çok farklı bir heyecan vereceğine inandığını dile getirdi.

Erdoğan, turizm alanındaki iş birliğinden son derece memnun olduklarını söyleyerek "Önce ülkelerimiz arasında vizeleri kaldırdık. Ardından vatandaşlarımıza kimlikle seyahat edebilme imkanı getirdik. Bu sayede 2019 yılında 1,5 milyonu aşkın Ukraynalı Türkiye'yi, 217 binden fazla Türk vatandaşı ise Ukrayna'yı ziyaret etti." dedi.

Savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin de son yıllarda hızla geliştiğine işaret eden Erdoğan, "7'nci Savunma Sanayisi İş Birliği Toplantısı'nı 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde Kiev'de yaptık. Savunma iş birliğimizi ortak üretim ve üçüncü ülkelere ihracat yapmak suretiyle ileri aşamalara taşıdık." diye konuştu.

Görüşmelerde güvenlik alanında iş birliği ve FETÖ terör örgütü gibi tehditlerle mücadele konularını da ele aldıklarını anlatan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Güvenlik alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendirme konusunu özellikle değerlendirerek bu konuda hemfikir olduğumuzu da gördük. Tabii bu arada çok çok önemli olan Necip Hablemitoğlu konusunu da tekrar masaya yatırarak bunu da Sayın Başkan ile ele alarak failinin burada olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve onların da dosyalarını kendilerine ayrıca takdim ettim."

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu belgenin bir sonraki toplantıya kadar geçecek süre için bir yol haritası teşkil ettiğini belirtti.

Erdoğan, Ukrayna'nın Kırım Tatarı, Gagauz ve Ahıskalı pek çok soydaşa ev sahipliği yaptığını dile getirerek "Soydaşlarımızın konut, okul ve ibadethane dahil tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin olarak Ukrayna Devleti ile eş güdüm içerisinde gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Kırım'ın yasa dışı ilhakının ardından ana vatanlarından ayrılmak durumunda kalan Kırım tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türklerine Ukrayna makamları ile destek olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)