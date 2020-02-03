Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir - 2. - Son Dakika

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Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir - 2.
6 saat önce
Erdoğan Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir - 2.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
Erdoğan Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir - 2
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