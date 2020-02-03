Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir - 3. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir - 3. - Son Dakika

Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir - 3.

6 saat önce

Erdoğan Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir - 3.

Erdoğan Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir - 3

Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir - 3.

Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:16 Kaynak: DHA
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