Son Dakika › Güncel › Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir... - Son Dakika
Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir...
6 saat önce
Erdoğan Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir (tekrar) -3.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
Erdoğan Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir (tekrar) -3
Son Dakika Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya'dan Erdoğan'a övgü: O cesur biri Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti