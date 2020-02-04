Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir... - Son Dakika

Erdoğan Ukrayna 'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir (tekrar) -2

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