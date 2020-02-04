Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir... - Son Dakika

Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir...

6 saat önce

Erdoğan Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir (tekrar) -2.

Erdoğan Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir (tekrar) -2

Erdoğan ukrayna'nın egemenliğine ve kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecektir...

Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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