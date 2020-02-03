Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız." dedi.

"Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı" dolayısıyla Ukrayna'ya hareketi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, konuşmasına İdlib'deki saldırıyla başladı.

"Bugün Suriye Rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Aynı saldırıda biri ağır 9 askerimiz de yaralandı." diyen Erdoğan, yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü anlattı.

Türkiye'nin daha önceki saldırılar gibi bu saldırının da cevabını misliyle verdiğini ve vermeye de devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle, gerekse havadan F-16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Bir kez daha şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."

Kiev temasları

Ukrayna ile 2011 yılında tesis ettikleri yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarını devam ettirdiklerini anlatan Erdoğan, "Bu defa 8. için az sonra Kiev'e hareket edeceğiz. Malum Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Vladimir Zelenskiy göreve başlamasından kısa bir süre sonra, geçen yıl ağustos ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu defa ülkelerimiz arasında düzenli olarak işleyen stratejik konsey mekanizması çerçevesinde bir araya geleceğiz. Heyetimde ilgili bakanlarımız ve kurum başkanlarımızın yanı sıra değerli milletvekillerimiz de bulunuyor. Hatta savunma bakanımızı bu gelişmeler sebebiyle, dedik ki; 'Siz Ankara'da kalın, süreci yönetin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ziyaret kapsamında Zelenskiy ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceklerini belirterek, bu vesileyle ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla da ele alma imkanı olacağını, güncel bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.

"Muhtelif alanlarda yeni anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini de güçlendireceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile ilişkilerin ticaret, yatırım, turizm ve savunma sanayi işbirliği gibi alanlarda gelişme kaydettiğini, turizm rakamlarında da her yıl yeni rekorlar kırıldığını söyledi.

2019'da Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısının 1,5 milyonu bulduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"İkili ticaret hacmimiz 5 milyar dolar seviyesini yakalamış vaziyette. 2019 senesinde Ukrayna'ya olan ihracatımızda yüzde 30'luk bir artış yaşandı. Ocak ayı rakamları hem Ukrayna hem de diğer ülkelerle ihracatımızın yükseliş trendini sürdürdüğünü gösteriyor. Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen hamdolsun ihracatçılarımızın gayretiyle dış ticarette destan yazmaya devam ediyor. Sayın Zelenskiy ile ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ülkelerimiz arasında serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyoruz."

Kırım

Stratejik ortak ve Karadeniz'de komşu olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her platformda savunduklarını ve bundan sonra da savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Ülkenin doğusundaki duruma barışçıl yöntemlerle çözüm alınması yönündeki tüm gayretleri destekliyoruz. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu bu süreçte önemli role sahiptir. 2014 yılındaki kuruluşundan bu yana misyonun başkanlığı Türk büyükelçiler tarafından yönetiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile yakın ilişkilerin önemli bir boyutunun da Kırım Tatarları olduğuna dikkati çekerek, "Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz. Kırım liderliği ve Ukrayna makamlarıyla da bu konuyu sık sık ele alıyoruz. Kırım'daki kardeşlerimizin durumu, Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi üst sıralarda yer alıyor. Ziyaretimizin ülkemiz ve milletimizi için hayırlı sonuçlar doğurmasını niyaz ediyorum" diye konuştu.

(Sürecek)