Erdoğan: "(Ukrayna'yla) Savunma sanayisindeki iş birliğimiz de son yıllarda hızla gelişiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Ukrayna'yla) Savunma sanayisindeki iş birliğimiz de son yıllarda hızla gelişiyor' - Son Dakika

Erdoğan: "(Ukrayna'yla) Savunma sanayisindeki iş birliğimiz de son yıllarda hızla gelişiyor"

13 dakika önce

Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: (Ukrayna'yla) Savunma sanayisindeki iş birliğimiz de son yıllarda hızla gelişiyor

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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