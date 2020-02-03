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Erdoğan: "(Ukrayna'yla) Savunma sanayisindeki iş birliğimiz de son yıllarda hızla gelişiyor"
13 dakika önce
Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:36 Kaynak: AA
Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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